Katy Perry már tíz évvel ezelőtt tudhatott exférje szörnyű múltjáról

Katy Perry is sejtette, hogy volt férje, a néhány napja szexuális erőszakkal vádolt humorista, Russell Brand mit rejteget, a 2012-es válásuk után adott interjúban ugyanis sokat sejtetően elárulta, előtte is leleplezték a “valódia igazságot”.

Katy Perry hinted at 'real truth' she 'can't disclose' when questioned about Russell Brandhttps://t.co/eKvUXNvUHg pic.twitter.com/eTBP7nwJzL

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 17, 2023