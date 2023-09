Elhunyt a népszerű énekes

A kilencvenes és a kétezres évek egyik népszerű R&B együttesének énekese, a 43 éves Irish Grinstead hosszas betegség után elhunyt.

Irish Grinstead, a member of the R&B girl group 702 best known for the 1999 hit "Where My Girls At?," has died at the age of 43 https://t.co/YsR9Wz63Bk

