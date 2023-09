A legnagyobb titokban oltár elé állt Adele

Adele maga árulta el, legalábbis utalt arra, hogy újraházasodott, amikor a hétvégi Las Vegas-i fellépése előtt a férjeként utalt Rich Paul sportügynökre, akivel két éve alkotnak egy párt.

Adele sparks marriage speculation with Rich Paul after calling him her ‘husband’ pic.twitter.com/famHgmCNdF

— Gutter 🚧 (@Gutter_Media6) September 18, 2023