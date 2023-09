Friss hírek a Beverly Hills 90210 rákkal diagnosztizált színésznőjéről

Shannen Dohertyt június elején jelentette be, hogy negyedik stádiumú mellrákja átterjedt az agyára is. A Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák színésznője az év elején esett át egy agyműtéten.

Brian Austin Green reveals how Shannen Doherty is doing amid her battle with cancer: https://t.co/qLe2Wo3a3w

— JustJared.com (@JustJared) September 13, 2023