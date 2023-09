Meryl Streep elhunyt karaktere visszatérhet a filmvászonra

A Vogue a közelmúltban közölt egy visszaemlékezést, amelyben a Mamma Mia! musicalfilm egykori sztárjai, köztük Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper és Stellan Skarsgard meséltek az egykori produkcióról, és játszottak el egy harmadik film gondolatával – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Stellan Skarsgård says “I will be in an urn by the time there’s a script for ‘MAMMA MIA 3’, but I will gladly participate as a pile of ashes.”

“We may have to call it Grand-Mamma Mia! by the time we make it,” adds Meryl Streep.

