Kislánya születése után elhunyt a népszerű társkeresőműsor szereplője

A 36 éves realitysztárra szombaton este talált rá a rendőrség Sydney keleti külvárosában. A mentősök este 11 óra körül megpróbálták újraéleszteni a Dover Heights-i Raleigh Reserve parkban, de már nem tudták megmenteni.

#BREAKING: One of the contestant’s on Ali Oetjen’s season of The Bachelorette has been found dead, just eight weeks after welcoming a baby girl. https://t.co/g8DOAVXB0N

— news.com.au (@newscomauHQ) September 12, 2023