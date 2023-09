Felismeri? Ő volt a Forrest Gump kislánya

A film rajongóinak leesett az álla, amikor meglátták, hogy néz ki most a híres gyereksztár.

Már majdnem 30 éve, hogy a Forrest Gump című ikonikus film a képernyőkre került, és ezzel egy időben hollywoodi klasszikussá is vált.

‘Forrest Gump’ actress Hanna Hall looks unrecognizable all grown up https://t.co/Z6N1yaVW2F pic.twitter.com/o42SERZby4 — New York Post (@nypost) September 12, 2023

A film Tom Hanks egyik legjobb alakításaként vonult be a filmtörténetbe, és hat Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film (megelőzve A remény rabjait és a Ponyvaregényt), a legjobb rendezés és a legjobb színészi alakítás díját.

Az 55 millió dolláros költségvetésből közel 680 millió dolláros bevételt hozott a mozipénztáraknál, és ezzel igazi kasszasiker lett.

A film számos sora örökre beivódott a popkultúrába, például „az élet olyan, mint egy doboz bonbon”, vagy a „fuss Forrest, fuss”. Utóbbi mondatot a kis Jenny Curran kiabálta Forrestnek, amikor egy csapat fiú ellen menekült, futás közben pedig lábai kiszabadultak a lábmerevítőjéből.

Nagy kék szemeivel és hullámos szőke hajával a kis Hanna Hall, aki a forgatás idején mindössze 10 éves volt, világszerte meghódította a szíveket Jenny szerepében.

Hanna Hall színésznő a Forrest Gump egykori gyereksztárja (Fotó: Earl Gibson III/WireImage)

Most, 29 évvel később, a rajongóknak leesett az álla, amikor meglátták, hogy néz ki felnőttként a híres gyereksztár. A most 39 éves színésznő később sem hagyta el a pályát, a mai napig forgat, főként sorozatokat. Játszott a Gyilkos elmékben, a The Purge-ben és a Masters of Sexben is.