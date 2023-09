Linda Evangelista visszavonultan élt az utóbbi években elrontott plasztikai műtétjei miatt. A műtétek okozta depresszió mellett a rákkal is meg kellett küzdenie, az elmúlt öt évben kétszer diagnosztizálták mellrákkal.

Linda Evangelista, aki valaha a világ legtöbbet fotózott manökenje volt, az utóbbi években visszavonultan élt, ahogy ő fogalmazott a zsírleszívástól eldeformálódott teste miatt. A topmodell végül 2022-ben vállalta fel megváltozott külsejét. Evangelista az 1980-as és 1990-es évek egyik legdögösebb szupermodellje volt Cindy Crawford, Naomi Campbell és Christy Turlington mellett.

Linda Evangelista wows as she arrives to book signing with son Augustin – after revealing she was diagnosed with breast cancer twice in five years https://t.co/wIiJHKSpYV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2023

A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb szupermodellje a minap fiával, Augustinnal érkezett új könyve dedikálására. Néhány nappal korábban, a The Wall Street Journalnek bevallotta: a műtétek okozta depresszió mellett a rákkal is meg kellett küzdenie, az elmúlt öt évben ugyanis kétszer diagnosztizálták mellrákkal.

Lindánál az éves mammográfián vették észre a daganatot 2018-ban, ami után gondolkodás nélkül kettős maszektómia mellett döntött, nem akart esélyt adni a betegség kiújulásának.

A helyreállító műtét után azonban tavaly nyáron újabb csomót talált, mely már sokkal inkább kétségbe ejtette.

„Ásson egy lyukat a mellkasomba! Ezt mondtam az onkológusomnak a második diagnózis után. Nem akarom, hogy szép legyen. Azt akartam, hogy tüntessék el, mert én nem ebbe fogok belehalni. Egyszerűen átkapcsoltam ebbe az üzemmódba. Tegyük, amit tenni kell”

– emlékezett vissza.

Evangelista friss eredményei biztatók, azonban onkológusa megállapította, hogy hajlama van erre a ráktípusra, így ahogy korábban is, nem tudja kizárni a betegség kiújulását.

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Gyerekkori álma valóra vált, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét valamint szerepelt George Michael néhány videoklipjében is. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, ami annyit tesz, ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először mellőzte a szakma, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján.

Evangelistának 2006-ban született meg fia, Augustin James a francia milliárdos üzletembertől, François-Henri Pinaulttól, Salma Hayek színésznő jelenlegi férjétől.

