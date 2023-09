Miből lesz a cserebogár? A Grincs tündéri szőke kislányára ma rá sem ismerni

Taylor Momsen, aki mindössze hatéves volt, amikor Cindy Lout alakította a híres karácsonyi filmben, a Grincsben, ma már felnőtt nő, aki egy világhírű rockbanda frontembere.

Taylor Momsen: I was ‘made fun of relentlessly’ for ‘alienating’ role in ‘Grinch’ movie https://t.co/LrThFg1K7B pic.twitter.com/VAUsmdPrr7

— Page Six (@PageSix) September 7, 2023