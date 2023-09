Brit sármőr ütheti ki DiCapriót a nyeregből

A Yahoo Entertainment 19 szakértőt foglalkoztat GoldDerby nevű szekciójában, akik mérlegelik az esélyeket, és a regisztrált felhasználók is szavazhatnak. Eddig Martin Scorsese új filmje, a Megfojtott virágok vezetett legjobb film kategóriában, annak ellenére, hogy még csak a cannes-i fesztiválon mutatták be. Az ott született kritikák, az előzetes és a filmhez kapcsolódó nagy nevek (Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro) miatt azonban a sajátos western abszolút befutónak tűnt – most azonban az Oppenheimer megelőzte. Már az atombombás film vezet 11:1 arányban Scorsese eposza előtt.

Will Leonardo DiCaprio Go Up Against Oppenheimer’s Cillian Murphy At The Oscars This Year? Here’s What The Odds Are Saying | 123movies | https://t.co/XPMCdpAUE1 pic.twitter.com/SrGbfSd7Rf

— bestream (@bestreamtv) September 7, 2023