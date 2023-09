Állást kapott az Amerikába költözött herceg

Joakim dán herceg állást kapott Washingtonban, miután feleségével, Máriával és két közös gyermekükkel elhagyták szülőföldjüket, Dániát.

Prince Joachim’s children lost their royal titles at the beginning of the yearhttps://t.co/9wruMlhvSe

— HELLO! Canada (@HelloCanada) September 4, 2023