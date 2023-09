Vastag Csaba teljes egészében feleségére bízta az esküvőtervezést

Igazi álomesküvője volt Vastag Csabának, tele életre szóló, megható pillanatokkal. Az énekes a Család-barát vendégeként árulta el a nagy nap részleteit.

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin esküvője májusban volt, de még mindig élénken él benne a boldogító igen kimondásának pillanata. A Fonogram- és Szenes Iván-díjas előadó azt szerette volna, ha házasságkötésük olyan lesz, mint amilyennek párja kislányként megálmodta, ezért az előkészületekkor gyakorlatilag mindenben szabad kezet adott neki.

„Semmilyen módon nem szóltam bele az esküvőtervezés részleteibe, abszolút a feleségemre bíztam mindent. Az egyetlen nehézséget a vendéglista összeállítása jelentette. Viszonylag nagy esküvőnk volt, száz főben állapodtunk meg, de mivel elég kiterjedt az ismeretségi köröm, ezért nehéz volt meghúzni a határt” – osztotta meg Vastag Csaba a Család-barát adásában, ahova meglepetés vendég is érkezett hozzá Sütő Csaba motorépítő személyében. Az énekes házas emberként is hódol hobbijának, a motorozásnak, de most már olykor felesége is vele tart.

„A motorozás mindig az életem része lesz. Nekem a színpad mellett ez a világ legjobb dolga, de amikor kapok egy rossz hírt, hogy egy motorostársat baleset ért, akkor mindig összeszorul a gyomrom. Néha Evelinnel is szoktunk kettesben motorozni, mindig óvatos vagyok, de nagyon féltem őt” – tette hozzá az énekes. Vastag Csaba nyaranta szinte kizárólag kétkeréken közlekedik, három nap alatt akár ezer kilométert is képes motorral megtenni. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.

A kiemelt képen: Vastag Csaba (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)