Sokkolja a rajongókat az Amerikai pite színészének friss képe

Az egykori tinisztár, a most 43 éves Thomas Ian Nicholas, a minap egy Los Angeles-i tévéműsorban vállalt vendégszerepet, de nem valószínű, hogy bárki felismerte volna, ha a műsorvezetők a felkonferálásban nem mondják el, hogy ő az Amerikai pite színésze.

American Pie star Thomas Ian Nicholas is UNRECOGNIZABLE in new interview nearly 25 years after release of raunchy teen film pic.twitter.com/ZR7gYUtG8p

— NEWS BLOG (@mrichardp411) September 8, 2023