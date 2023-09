Danny Masterson, az Azok a 70-es évek show sztárját, aki a sorozatban szerepelt a bűncselekmények idején, hosszú időre rácsok mögé dugják. A színész korábban magas rangú szcientológiai státuszára hivatkozott, hogy elkerülje a felelősségre vonást.

BREAKING: “That ’70s Show” actor Danny Masterson has been sentenced to 30 years to life in prison for the rapes of two women two decades ago. https://t.co/ZpTsibTbcV

— The Associated Press (@AP) September 7, 2023