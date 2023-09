Különleges nevet kapott Rihanna második gyermeke

Rihanna és párja A$AP Rocky, akivel állítólag már a boldogító igent is kimondták – bár ezt egyszer sem erősítették meg –, nemrégiben ismét szülők lettek. A Grammy-díjas énekesnő újabb kisfiúnak adott életet, a kicsi hetekkel ezelőtt, augusztus 1-jén látta meg a napvilágot Los Angelesben.

The name of Rihanna & A$AP Rocky's second son was just revealedhttps://t.co/DfSaJB13PR

— JustJared.com (@JustJared) September 8, 2023