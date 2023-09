Eddig sosem látott fotóval emlékezett meg néhai édesanyjáról Károly király

III. Károly király megható üzenettel emlékezik egy évvel ezelőtt elhunyt édesanyájára, II. Erzsébetre. Pénteken nem sokkal éjfél után a királyi család hivatalos Twitter-oldalára került ki az uralkodó által megfogalmazott néhány sor, egy eddig még sosem látott portré kíséretében a néhai királynőről.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

