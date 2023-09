A Jurassic Park hátborzongató jelenete ihlette John Krasinski filmjét

Steven Spielberg 1993-as rendezése a mai napig hatással van a filmkultúrára.

Hatalmas siker volt a Hang nélkül 2018-ban, az éles hallású földönkívüliek elől menekülő család kalandjai 341 millió dollárt hoztak össze a mozipénztárakban, és a kritika is kedvezően fogadta a filmet. Folytatása is született hasonló zajos sikerrel, és hamarosan mozikba kerül a Hang nélkül: Első nap is, amely az előzményeket meséli el. Mi több, tervben van a Hang nélkül 3. is, amelyben a remények szerint visszatér a második részben szereplő Cillian Murphy – a női főszereplő, Emily Blunt ugyanis nélküle nem tudja elképzelni az újabb folytatást.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon A Quiet Place: Day One (@aquietplacemovie) által megosztott bejegyzés

Közben kiderült, hogy Steven Spielberg keze ebben a franchise-ban is benne van, még ha közvetve is. A filmek forgatókönyvíró-rendezője és az első rész főszereplője, John Krasinski elárulta, hogy az 1993-as Jurassic Park egyik jelenete adta a Hang nélkül alapötletét. Történetesen a konyhai kaland, amikor a gyerekek elrejtőznek a mosogató mögé a velociraptorok elől, és pisszenni sem mernek, nehogy a ragadozó dinók felfedezzék őket.

John Krasinski a Clooney Alapítvány első Justice Albie Awards átadóján. EPA/PETER FOLEY

„Ez a jelenet mindig is ott motoszkált a fejemben, egyszerűen képtelen voltam elfelejteni. Leginkább az ragadott meg benne, hogy látszólag nem volt kiút abból a helyzetből. Ha megmukkansz, meghalsz, ha rohanni próbálsz, rögtön véged, de neked akkor is annyi, ha mozdulatlan maradsz. Azt gondoltam, ebbe a szituba annyi minden bele van sűrítve, hogy egy egész filmet ki lehet bontani belőle. Aztán kiderült, hogy ez tényleg így van”

– idézte Krasinskit a FandomWire.

