Elhunyt a Dallas színésznője

80 éves korában elhunyt a népszerű amerikai sorozat színésznője, Gayle Hunnicutt.

Nyolcvanéves korában elhunyt Gayle Hunnicutt texasi születésű színésznő, akit hazánkban a legtöbben a Dallas című sorozatból ismerhetnek, de szerepelt a Fall of Eagles, és a The Golden Bowl című tévésorozatokban is. A színésznő augusztus 31-én hunyt el.

Dallas and Sherlock Holmes star Gayle Hunnicutt dies aged 80 as fans devastatedhttps://t.co/6N04MkXcKt pic.twitter.com/siU3dkrUOy — Daily Express (@Daily_Express) September 4, 2023

Gayle Hunnicutt kétszer volt férjnél, miután elvált David Hemmings brit színésztől, feleségül ment Sir Simon Jenkins újságíróhoz és szerkesztőhöz, aki miatt Angliába költözött, és színészi karrierje mellett a brit társasági élet szerves részévé vált. Végül második házassága is válással végződött, ami után Richard Evans tenisz tudósítóval alkotott egy pár.

Hunnicutt a Dallas utolsó három évadnak intrikus szereplője volt, 1989 és 1991 között Vanessa Beaumontot, egy angol arisztokrata nőt alakított, akivel Jockey Ewingnak volt korábban viszonya, és akitől titokban egy fia is született.

Kapcsolódó tartalom

Gayle karrierje fiatalon kezdődött, a Warner Brothers figyelt fel rá, a Los Angeles-i Egyetem iskolai produkciójában. Az első sorozatszerepe egy vígjáték volt, a Mister Roberts, amelybe mindössze 23 évesen került be.

Hunnicutt a világot jelentő deszkákon is megállta a helyét, évekig turnézott a The Life and Loves of Edith Wharton című darabbal, mely igazi közönségsiker volt.