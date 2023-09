Olyan sokkoló a legújabb pletyka Johnny Deppről, hogy a Wednesday sorozat sztárja éktelen haragra gerjedt

A számtalan hajmeresztő pletykákért felelős Deuxmoi lap hozta le először, hogy a 60 éves Johnny Deppet együtt látták a Wednesday című sorozatban játszó fiatal tehetséggel, Jenna Ortegával.

Depp és Ortega állítólagos románca rendesen felborzolta a kedélyeket az interneten, ami nem csoda, hiszen a negyven év igazán sokkoló, főleg annak fényében, hogy a színésznő még csak húszéves.

A pletyka eljutott az egyik érintett fülébe is, aki azonnal reagált a hírekre. Jenna Instagram sztoriban öntött gyorsan tiszta vizet a pohárba.

Jenna Ortega shuts down rumors that she is dating Johnny Depp:

“This is so ridiculous I can’t even laugh, I have never met or worked with Johnny Depp in my life. Please stop spreading lies and leave us alone.” pic.twitter.com/Fwp1pDoWi8

