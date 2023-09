Negyedik gyermekével várandós a gyönyörű modell

Az egykori Victoria’s Secret-angyal a hétvégén hozta nyilvánosságra egy bájos kismamafotóval, hogy milliárdos férjével, a Snapchat vezérigazgatójával harmadik közös gyermekét várja. A modellnek korábbi, Orlando Bloommal kötött házasságából született egy fia, a most 12 éves Flynn.

