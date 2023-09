Már nem tudták megmenteni: elhunyt a nagybeteg zenész

A zenész, aki bandájával örökké emlékezetessé tette a Shrek-filmeket, hospice-ellátásban részesült otthonában az elmúlt napokban.

Ötvenhat éves korában elhunyt a Smash Mouth egykori énekese, Steve Harwell – írta a Magyar Nemzet a New York Timesra hivatkozva.

Hosszú ideje küzdött májelégtelenséggel, ami végső stádiumba lépett.

Az énekes élete nagy részében küzdött az alkoholfüggőségével, többször kezelték kórházban a mája miatt.

Hosszú ideje küzdött más betegségekkel is, 2013-ban ugyanis kardiomiopátiát és Wernicke-féle enkefalopátiát diagnosztizáltak nála.

A beszédkészsége és a memóriája, valamint a motoros készségei is elkezdtek romlani – emiatt pár éve kénytelen volt visszavonulni a színpadi szerepléstől.

Harwell két évvel ezelőtt jelentette be, hogy kilép az 1990-es évesben alakult zenekarból, amelynek olyan slágereket köszönhet a világ, mint az All Star, a Walkin’ on the Sun vagy az I’m a Believer – amelyek a Shrek című filmben is szerepeltek.