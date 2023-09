Katalin hercegné húga talpig vörösben ragyogott

Pippa Middleton neve gyakorlatilag fogalommá vált nővére, Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője napján, ahol testhez simuló fehér koszorúslány ruhájában épp annyi tekintetet vonzott, mint az ara.

Pippa azóta férjhez ment, háromgyermekes anyuka, és szépen kivonult rá irányuló reflektorfényből, azonban népszerűsége mit sem csorbult az évek alatt, ha egy nyilvános eseményen megjelenik, azonnal a figyelem középpontjába kerül.

Pippa és férje egy barátjuk esküvőjén vett részt a hétvégén a Comói-tónál található Eden Rock hotelben, mely egyébként az apósa a tulajdona.

Pippa Middleton dazzles at friend’s wedding and displays cryptic show of support for beleaguered father-in-law David Matthews amid police probe https://t.co/MvW2cpSPqx

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 3, 2023