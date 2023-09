Megrendítő részletek derültek ki a legenda haláláról

A 76 éves korában elhunyt énekes halálos ágyánál Paul McCartney énekelt.

Mint ismert, elhunyt Jimmy Buffett amerikai énekes. A zenei legendát négy évvel ezelőtt diagnosztizálták bőrrákkal. A betegség a nyirokrendszerét is megtámadta, végül a limfóma okozta a halálát.

Jimmy Buffett died from skin cancer: report https://t.co/n55C8NUKpN pic.twitter.com/2DKwMhWpJo — New York Post (@nypost) September 2, 2023

A zenészt múlt hétfőn szállították egy hospice-ellátást nyújtó intézménybe, ahol barátai és családtagjai vették körül őt. A TMZ úgy tudja, hogy Paul McCartney egy héttel azelőtt elment a zenész házába, hogy énekeljen Buffettnek és családjának.

„Jimmy békésen hunyt el szeptember 1-jén éjjel a családja, barátai, zenéje és kutyái körében. Úgy élte az életét, mint ahogy egy dalt énekelt, az utolsó leheletéig. Mérhetetlenül fogsz hiányozni.”

A zenészlegenda halála előtt néhány hónappal több koncertjét is lefújta, miután többször is kórházba került.

Buffett, akinek olyan slágerei voltak, mint a Margaritaville, az It’s 5 O’Clock Somewhere, és a Trip Around the Sun, közel hatvan éves karriert tudhatott magáénak.

