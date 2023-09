Kiderültek II. Erzsébet megható utolsó szavai

II. Erzsébet fia, András yorki herceg 1986-ban vette feleségül Sárát, házasságuk azonban tíz évvel később felbomlott. Ugyan hivatalosan már nem tartozik a brit királyi családhoz, Sára mégis megtartotta rangját, a yorki hercegné címet, valamint a válás óta is egy háztartásban él volt férjével. Mindemellett a családdal való kapcsolata is megmaradt, a néhai királynővel egészen 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig bensőséges viszonyt ápolt.

