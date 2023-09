Kevin Costner felesége gyerekeit használja, hogy még több pénzt csaljon ki

Kevin Costner elhidegült feleségének ügyvédje, John Rydell hiteltelen kijelentést tett a csütörtöki bírósági meghallgatáson. Az ügyvéd Christine kérését tolmácsolta, amely szerint a nő azt szeretné, hogy emeljék meg a gyerektartás díját, ugyanis az a 161 ezer dollár (közel 55 millió forint), amit most kap, nem elég.

Kevin Costner’s estranged wife moves into ‘smaller house’ used for staff on his property: report https://t.co/NfaEDtkj2N pic.twitter.com/oiuzHY1odA

— Page Six (@PageSix) July 29, 2023