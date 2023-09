Teljesen kivirult, kismama fotón a Harry Potter színésznője

A Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je első gyermekét várja.

Hamarosan anyai örömök elé néz a 32 éves Bonnie Wright, aki Ginny Weasley-ként örökre belopta magát a rajongók szívébe.

A színésznő még április végén hozta nyilvánosságra a hírt, hogy gyermeket vár, most pedig azt is megmutatta, mennyit nőtt a pocakja a nyár alatt.

„Az utolsó nyaralásunk, amíg még kettesben vagyunk”

– írta Bonnie a pár másodperces Instagram videóhoz.

Bonnie tavaly márciusban mondta ki a boldogító igent Andrew Lococónak. A házpárról nem tudni, mikor ismerkedtek meg egymással, de Bonnie először 2020 szeptemberében osztott meg közös fotót az Instagramon, így a rajongók kapcsolatuk kezdetét erre az időpontra tették.

A színésznőnek kétségtelenül a Harry Potter hozta meg a világhírnevet és bár az utolsó, 2011-es a Halál ereklyéi II. része óta nem szerepelt kasszasikerű mozifilmekben, a kamerák mögött megtalálta hivatását. Rendezőként és forgatókönyvíróként több rövidfilm is köthető a nevéhez, valamint környezetvédelmi aktivistaként, áprilisban jelenik meg első könyve, a Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet címen.

