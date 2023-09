Elhunyt a legendás rockzenész

Hatvannyolc éves korában meghalt Jack Sonni, a Dire Straits gitárosa. A gyászhírt a zenekar jelentette be.

A világhírű brit rockegyüttes, a Dire Straits az X-en (korábban Twitter) osztotta meg egy fekete-fehér fotó keretében, hogy elhunyt a banda 68 éves gitárosa, Jack Sonni.

A legendás zenész a zenekar ikonikus Brothers in Arms turné idején csatlakozott az együtteshez.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Jack Sonni, Dire Straits’ ‘other’ guitarist, dies at 68 https://t.co/bq0oHQfRwN pic.twitter.com/PvKqc6Y0KM — New York Post (@nypost) August 31, 2023

A Dire Straits nemrég weboldalukon, a Dire Straits Legacyn hozták nyilvánosságra, hogy egy zenekari társuk rossz egészségügyi állapotban van.

„Kedves rajongók, sajnos Jack Sonni egészségügyi problémák miatt nem tud részt venni a következő koncertjeinken. Jack gyógyulj meg gyorsan, várunk rád! Szeretettel, a DSL család.”

Jack Sonni azóta, hogy nyolc évesen gitárt ragadott, soha többé nem tette le. Miután az 1970-es években New Yorkba költözött, egy zenei boltban kezdett dolgozni, itt találkozott a Dire Straits társalapítóival, David és Mark Knopflerrel.

1984-ben a Dire Straits felkérte Sonnit, hogy játsszon a The Man’s Too Strong című dalukban és az együttes ötödik aldumán, a Brothers in Arms-on is dolgozzon velük.

A rocksztár 1988-ban hagyta ott a zenekart, hogy családjára és ikerlányai nevelésére koncentráljon.

Kapcsolódó tartalom