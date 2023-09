A Grace klinika sármőre úgy öregedik, mint a legjobb bor

A Grace klinika jóképű sztárja a minap a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegéről olvasztotta a női szíveket kacér mosolyával. Patrick Dempsey új filmje, a Ferrari premierjére érkezett, de nem csodálkoznánk, ha egyesek csak azért érkeztek volna az eseményre, hogy a színészen legeltessék a szemüket.

Patrick Dempsey dazzles at the Venice Film Festival premiere of ‘Ferrari’ https://t.co/LwZNQE4KRN pic.twitter.com/CoXVbdD9I6

— Page Six (@PageSix) September 1, 2023