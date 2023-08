Jennifer Aniston exférje pimaszul fiatal színésznőre vetett szemet

Az 52 éves filmsztárt együtt látták a 29 éves Nicole Brydon Bloom színésznővel, egy igazán meghitt randevú alatt New Yorkban.

Justin Theroux, 52, has flirty night out with actress Nicole Brydon Bloom, 29 https://t.co/9FNr7wlaWt pic.twitter.com/RgTrJFCQZj

— Page Six (@PageSix) August 30, 2023