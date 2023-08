Zsírleszívó műtétje után elhunyt a népszerű énekesnő

Elhunyt 38 éves korában Yuliana Perea perui énekesnő, miután átesett egy zsírleszívó műtéten.

Singer Yuliana Perea dies after liposuction surgery — cause of death revealed https://t.co/XDplT0CYwr pic.twitter.com/LVFS0A10Me

— New York Post (@nypost) August 29, 2023