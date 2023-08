Kendőzetlenül mutatta meg arcát az 58 éves egykori topmodell

A szépséges Paulina Porizkova megdöbbentő videón mutatta meg, mit jelent az ő korában a smink és milyen valójában egy 58 éves nő arca.

Paulina Porizkova a Sports Illustrated fürdőruha-számának legendás szépsége kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg az idő barázdáit 58 éves arcbőrén.

„Soha nem éreztem még magam ennyire kívánatosnak és szépnek. Ez egy 58 éves nő arca botox és műtét nélkül”

– írta a videó mellé Porizkova, aki először teljes sminkben, majd a felvétel végén pőrén mutatta meg arcbőrét rajongóinak.

Paulina a 20 évei eleje óta kezelteti lézerrel az arcbőrét és saját elmondása szerint, megszállottan keni az arcát fényvédővel. Azonban a tudatos bőrápolás ellenére kénytelen volt belátni, hogy öregszik, ennek ellenére esze ágában sincs tűért vagy szikéért kiálltani, hogy valamelyest visszaszerezze fiatalos arcát.

A cseh származású szépség mindössze 19 éves volt, amikor 1984-ben a Drive című dalához készült klip forgatásán találkozott a The Cars 40 éves frontemberével, és rögtön szenvedélyes viszonyba kerültek. Ric és Paulina 1989-ban házasodtak össze, miután a zenész második válása hivatalosan lezárult. A párnak két gyermeke született, a most 29 éves Jonathan és a 25 éves Oliver. Ric Ocasek 2019 szeptemberében, New York-i otthonában hunyt el.

