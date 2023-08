Vasárnap este kórházba került Elton John egy kisebb baleset után. Az énekes megcsúszott és elesett Nizza mellett található Mont Boron villájában. A 76 éves énekest a monacói Princess Grace Kórházba szállították, ahol megfigyelésre egy éjszakára bent tartották.

