Gyermekével az autóban szenvedett halálos balesetet a 31 éves műkorcsolyázó

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 2014-es szocsi olimpián versenyzett 31 éves Alexandra Paul kanadai műkorcsolyázó Ontarióban.

Canadian skater Alexandra Paul has sadly died after an unfortunate car accidenthttps://t.co/z2wr46Vm68

— JustJared.com (@JustJared) August 28, 2023