Elhunyt a legendás filmsztár

Elhunyt 67 éves korában Arleen Sorkin, az Életünk napjai szappanopera sztárja, és a DC Comics legendás karakterének, Harley Quinnek a szinkronhangja.

A színésznő a szklerózis multiplexszel folytatott évtizedes küzdelem után hunyt el – közölte a színésznő férjének, Christopher Lloyd televíziós producernek a képviselője.

Arleen 1982-ben debütált a tévében, de az áttörést két évvel később hozta meg számára az Életünk napjai című népszerű szappanopera, amelyben Calliope Jones Bradford szerepében tűnt fel. A színésznő 1990-ig állandó szereplője volt a sorozatnak, alakításáért pedig kétszer is jelölték kiemelkedő női mellékszereplő kategóriában a Daytime Emmy-díjra.

Sorkin 1992-ben kapta meg a DC Comics híres karakterének, Harley Quinnek a szinkronszerepét, majd további 20 évig ő adta a hangját Joker szerelmének.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn

— Mark Hamill (@MarkHamill) August 27, 2023