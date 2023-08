Letartóztatták az egykori gyereksztárt

A 32 éves színészt közterületen való alkoholfogyasztás és lopás miatt vitték be a rendőrök.

Letartóztatták a Hannah Montana sztárját, Mitchel Mussót közterületen való alkoholfogyasztás és lopás miatt Texasban.

Mitchel Musso of Hannah Montana fame is arrested for public drunkenness in his Texas hometown after 'stealing bag of chips' from motel https://t.co/K4Va6VWiFr pic.twitter.com/3tc0LOB6Pf — Daily Mail US (@DailyMail) August 28, 2023

Az egykori Disney-színész ellen vádat emeltek és 1000 dollár óvadék ellenében szabadlábra engedték.

A TMZ úgy tudja, hogy a hatóságokat egy texasi motelhez hívták ki, ahol az alkoholittas színész erőszakosan viselkedett és ellopott egy zacskó chipset.

Mitchel Mussót a legtöbben a Miley Cyrus főszereplésével készült Hannah Montana sorozatból ismerhetik, de játszott a She Will Be Free, a Sins of Our Youth és a The Sand című filmekben, valamint számtalan animációs meséhez adta a hangját, többek között a Phineas és Ferbhöz és a Rém romhoz.

A színész legutóbb egy évtizeddel ezelőtt került összetűzésbe a törvénnyel. 2011-ben ittasvezetésért tartóztatták le.