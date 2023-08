Gyógyíthatatlan betegségéről vallott a legendás zenész

A 62 éves Andy Taylor tavaly novemberben fedte fel a rajongók előtt, hogy négy évvel azelőtt negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála.

A Duran Duran alapító gitárosa a minap friss információkkal szolgált gyógyíthatatlan betegségéről. Andy Taylor elárulta, hogy egy olyan új kezelésen vett részt, amely akár öt évre is visszaadhatja teljes fittségét.

A The Timesnak nyilatkozva Taylor kifejtette, hogy a drámai fordulat azután történt, hogy egy orvos beszélt neki egy áttörést jelentő rákgyógyszerről.

„Palliatív ellátásban voltam, ami azt jelenti, hogy a gyógyszerek nem hatottak a betegségemre, de most fellélegezhetek, tünetmentes vagyok.”

A zenész, akit negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákkal diagnosztizáltak elmondta, hogy korábban nem remélte, hogy sokáig fog élni, de most arra számít az új terápiának köszönhetően, hogy újra maximumon lesz az erőnléte.

Andy Taylor nemrég fejezte be a kezelés első körét, ami már most óriási fejlődéssel járt és még további öt kör van hátra, amelyekre hathetente kerül sor.

„Ez egy nagyon-nagyon új, nukleáris gyógyszerkezelés. A szer csak a rákos sejteket támadja, az egészségeseket nem. Nagyon legyengíti a szervezetet és nyilván pótolni kell a megölt rákos sejteket, de ez egy, az én állapotomban hosszas megoldást jelenthet. Akár öt évre visszanyerhetem az életerőmet.”

A Duran Duran tavaly novemberben, a Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásuk során, egy Andy Taylor által írt levéllel hozták nyilvánosságra, hogy a zenésznél 2018-ban negyedik stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak.

„A legmélyebb pont talán hat héttel a diagnózis után van, amikor tényleg eljut a tudatodig, hogy el kell búcsúznod a családodtól, hogy nem fogod megélni az unokád tizedik születésnapját.”

A zenész elutasította a kemoterápiás kezelést, mert nem akarta, hogy idegkárosodás érje a kezét, ami egy gitáros számára szent arzenál.

Andy Taylor 1980 és 1986 között, majd 2001 és 2006 között volt tagja a Duran Durannak. A zenekar első három albumán gitározott, amelyeken a Rio és a Hungry Like the Wolf című slágerek is szerepeltek.

