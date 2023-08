Elhunyt A farm, ahol élünk sztárja

A színésznőt nyáron diagnosztizálták agydaganattal.

Elhunyt 78 éves korában Hersha Parady, aki Alice Garvey tanítónőt alakította A farm, ahol élünk című világhírű sorozatban.

‘Little House on the Prairie’ actor dead: Hersha Parady was 78 https://t.co/T8KjyPYoii pic.twitter.com/T3N1SL5c2w — New York Post (@nypost) August 24, 2023

Parady a Virginia állambeli Norfolkban, fia, Jonathan Peverall otthonában hunyt el, miután júliusban agyhártyadaganattal diagnosztizálták – írja a The Hollywood Reporter.

Jonathan édesanyja kórházi kezeléseinek finanszírozására nyáron létrehozott egy GOFundMe oldalt, amelyen 20 482 dollárt gyűjtöttek össze.

„Anyukám súlyos betegséggel küzd, agyhártyadaganatot diagnosztizáltak nála az orvosok. Ez a betegség megfosztotta őt az erejétől, a memóriájától és sajnos az élénk személyiségétől is. Nagyrészt ágyhoz kötve éli a napjait. Nehéz látni, hogy anyukám, aki egykor tele volt élettel és energiával, most az alapvető napi tevékenységekkel is megküzd.”

Hersha Parady az 1970-es években A farm, ahol élünk című sikersorozattal vált híressé. A színésznő Alice Garvey tanítónőt alakította.

Parady karrierje során olyan produkciókban játszott, mint a Megoldatlan rejtélyek, a Kenan és Kel valamint a Piszkos fonák Martin Sheen, Vincent Van Patten, Valerie Perrine és Rae Dawn Chong oldalán.

