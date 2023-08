Fotók készültek a hercegi párról – a hercegné megbocsátja férje félrelépéseit?

Alig egy nappal azután, hogy az európai lapok megírták, hogy Charlène hercegné és férje, Albert monacói herceg kapcsolata inkább csak szerződés, mint valódi házasság, a Daily Mail közzétett néhány fotót a pár és két gyermekük korzikai nyaralásáról, melyeken úgy tűnt, nincs zűr a paradicsomban.

Princess Charlene of Monaco and Prince Albert put on a united front https://t.co/Cd1bYi8GgA pic.twitter.com/7WPX5saSxB

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 25, 2023