Szétköltözött a hercegi pár – gyűrűjét sem hordja a hercegné

Hirtelen eltűnt Charlène hercegné hivatalos Instagram-fiókja, nem sokkal azután, hogy a francia pletykalap, a Voici arról cikkezett, hogy a hercegi pár valójában már csupán a hivatalos eseményeken és a ceremóniákon mutatkozik együtt, és egy ideje külön élnek. Charlène állítólag Svájcban él, míg két gyermeke Monacóban maradt az apjukkal.

Princess Charlene of Monaco only sees husband Prince Albert by appointment: report https://t.co/7nOGcJrJkv pic.twitter.com/OSvm0SLEY1

— Page Six (@PageSix) August 23, 2023