A barátok is ledöbbentek, amikor kiderült Jude Law valódi neve

Jude Law a Közelebb, A tehetséges Mr. Ripley és a Hideghegy színésze igazi szívtipróként írta be magát a filmtörténetbe, amihez hozzásegítette, hogy a 90-es években ő is tagja volt az úgynevezett “Primrose Hill-i” csapatnak. Ezt az elnevezést akkoriban az észak-londoni Camden Townhoz közeli Primrose Hillben lakó sztárokra aggatták, akik élete másról szem szólt, mint az italról, a drogokról és az egy éjszakás kalandokról.

Movie heart-throb Jude Law's pals reveal their reaction when they found out the star's REAL name https://t.co/KSnlRTc6M4

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 23, 2023