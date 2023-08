Szívszorító Priscilla Presley néhai lányával töltött utolsó emléke

Lisa Marie Presley énekes-dalszerző, Elvis és Priscilla Presley egyetlen lánya január 12-én halt meg, miután kórházba szállították egy lehetséges szívmegállás miatt.

Priscilla Presley describes final moments with daughter Lisa Marie: I knew something was ‘not right’ https://t.co/c9nwcLB4f4 pic.twitter.com/WO3z83sZ9U

— Page Six (@PageSix) August 23, 2023