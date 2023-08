Így búcsúzik elhunyt szerelmétől Sandra Bullock

A RadarOnline.com értesülései szerint Sandra Bullock állítólag ugyanazon a helyen kíván végső búcsút venni régi szerelmétől, Bryan Randalltól, ahol 2017-ben fogadalmat tettek egymásnak.

“It was a place where they shared some of their happiest times together and with the kids and friends,” an insider shared. https://t.co/90J2DdKQFD

— Radar Online (@radar_online) August 21, 2023