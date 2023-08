Gwyneth Paltrow egykori dublőrére ma rá sem lehet ismerni, annyira lefogyott

Ivy Snitzer, Gwyneth Paltrow ducidublőre A nagyon nagy ő című filmből, mindig is szívesen viccelődött méreteivel, azonban a 2001-es romkom után egy csapásra minden megváltozott.

Gwyneth Paltrow’s ‘fat’ double from ‘Shallow Hal’: I almost starved to death https://t.co/2cxIolix30 pic.twitter.com/RjR92R8gMc

— New York Post (@nypost) August 23, 2023