A férfi, aki minden anyák napján egy csokor virággal lepi meg Jennifer Anistont

A Jóbarátok szépségének egyik párkapcsolatából sem született gyermeke, ezért évekig spekuláltak az emberek arról, hogy mi állhat ennek a hátterében, többen pedig elkönyvelték Jent úgy, mint egy nőt, aki nem akar gyereket.

Jennifer Aniston reveals she receives flowers from good friend Adam Sandler every Mother’s Day https://t.co/XCTTFK1YJI

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 23, 2023