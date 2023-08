Tíz év börtönre ítélték a Drót elhunyt sztárjának dílerét

2021 szeptemberében elhunyt a Drót című nagysikerű sorozat sztárja. Az igazságügyi orvosszakértő akkor megállapította, hogy kábítószer-túladagolás okozta a népszerű színész halálát, a rendőrségi nyomozás pedig kizárta az idegenkezűség lehetőségét.

Az ügy azonban koránt sem ért véget, a szövetségi ügyészek 2022 februárjában négy embert tartóztattak le Michael halálával kapcsolatban, mindegyikőjüket azzal vádolva, hogy fentanillal kevert heroint adtak el a színésznek, ami végül a halálát okozta.

A bíróság most, másfél évvel a letartóztatások után, ítéletet hozott. Irvin Cartagenát tíz év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, miután ő terjesztette a fentanillal kevert heroint. Cartagenát biztonsági kamerák rögzítették, amint eladta a kábítószert Williamsnek.

A fentanil egy erős szintetikus opioid gyógyszer, amelyet a hatóságok fájdalomcsillapításra és érzéstelenítésre engedélyeztek. A kábítószer fájdalomcsillapítóként körülbelül százszor erősebb, mint a morfium, és ötvenszer erősebb, mint a heroin.

