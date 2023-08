Rákkal diagnosztizálták Chris Evanst

Az 57 éves műsorvezető, Chris Evans a Virgin Radio hétfői műsorában jelentette be, hogy bőrrákot diagnosztizáltak nála. Evans azután döntött úgy, hogy kivizsgáltatja magát, hogy édesapja, édesanyja és két nagybátyja is rákban hunytak el.

