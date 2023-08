Szinte semmit nem változott a Herkules sztárja, ő Kevin Sorbo 28 évvel később

Bár Herkules történetét már több ízben is feldolgozta Hollywood, mégis a Kevin Sorbóval készült tévés verzió az egyik legismertebb. A színész karrierjét komoly betegség nehezítette, tévés pályafutása azonban a mai napig is töretlen.

Kevin Sorbo szinte alig változott az elmúlt 28 évben, és erről legfrissebb videója árulkodik. A 64 éves színész a mai napig aktívan dolgozik, idén a Left Behind című filmben láthattuk. Emellett Sorbo feleségével saját stúdiót hozott létre, legújabb alkotásuk a Miracle in East Texas két szélhámosról szól, akik a nagy gazdasági világválság idején özvegyeket próbálnak rávenni, hogy fektessenek be a használhatatlan olajmezőikbe. A Louis Gossett Jr. és John Ratzenberger főszereplésével készült film október 29-én és 30-án kerül a mozikba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kevin Sorbo (@ksorbo) által megosztott bejegyzés

A film 2019-ben bejárta a filmfesztiválokat, és több díjat is nyert, köztük a Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon a legjobb családi filmnek járó elismerést, a Houston Filmfesztiválon pedig a legjobb romantikus vígjátéknak járó díjat.

Kevin Sorbo leginkább a Hercules című filmsorozatból ismert és bár karrierje talán nem éppen az A-listás mainstream pályára vitte, mégis szerves része maradt a szórakoztatóiparnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kevin Sorbo (@ksorbo) által megosztott bejegyzés

Számos televíziós sorozatban vállalt epizódszerepeket, mire 1994-ben megkapta a Herkules címszerepét. A népszerű sorozat befejezése után Dylan Hunt kapitány szerepét játszotta Gene Roddenberry Androméda című sorozatában 2000 és 2005 között. Több más szerepre is esélyes volt, amiket végül nem kapott meg, köztük a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai és az X-akták vezető szerepei. 1997-ben ő alakította a főhőst a Kull, a hódító című mozifilmben. A mozivászonra közel tíz évvel később tért vissza a Spárta a köbön című vígjátékban.

Kapcsolódó tartalom

Karrierje csúcsán három stroke-ot is átvészelt

Sorbó 2012-ben kiadott memoárjáig senki sem tudott egészségügyi problémáiról, arról pedig végképp nem, hogy a nagy sikerű Herkules-sorozat közben milyen nehézségekkel kellett megküzdenie. Bár az érezhető volt, hogy a sorozat előrehaladtával a címszereplő helyett más sztárok kerültek a középpontba, azt senki sem tudta, miért a vendégszereplők történetére fókuszál a széria. A könyvből tudták meg a rajongók az igazságot: Kevin 1997-ben három stroke-ot is kapott egy aneurizma következtében.

A színész a Kull, a hódító promóciós turnéján kezdte el fájlalni bal kezét és karját. Az orvosok nem törődtek a panaszaival, Sorbo tünetei azonban az edzések következtében tovább erősödtek, járási nehézségei, elmosódott beszéde és homályos látása lett, valamint állandó zúgó hangot érzékelt. Ezután fedezték fel nála az aneurizmát, amit meg is műtöttek.

Miután visszatért a Herkules forgatására, Sorbo olyan utóhatásoktól szenvedett, mint a fáradtság, a depresszió és a szorongásos rohamok.

„Úgy éreztem, mintha egyik napról a másikra egy fiatalos, gondtalan sportolóból olyanná váltam volna, mint akinek a székek háttámlájába kell kapaszkodnia egy fáradságos, ötméteres út után is”

– jellemezte akkori állapotát egy korábbi interjúban.

A színész évekkel a Hercules befejezése után is szenvedett az idegkárosodástól, a különböző erősségű fájdalomtól, az időnként jelentkező migréntől és a látása tízszázalékos elvesztésétől. Mint nyilatkozta, az életéért való küzdelem teljesen megváltoztatta az életszemléletét és családcentrikussá vált.

Kapcsolódó tartalom

Sorbo számára nem sikerült a nagy hollywoodi áttörés

Sikersorozatai után 2010-ben Kevin Sorbo újra eljátszotta Zeusz fiát, de még az eredeti sorozat rajongói sem biztos, hogy észrevették. Sokan talán nem is tudják, de ő adta a hangját Zeusz fiának, a Sony God of War játékának harmadik részében. A Fantasy világában azonban remekül megállta a helyét, 2014-ben debütált a Mythica-sorozat első része, a Hősök nyomában, amit további négy film követett. Amikor arról kérdezték, hogy miért a fantasy lett a kedvenc műfaja, bevallotta:

„Szeretem ezt a világot. A fantasy világában nincsenek szabályok. Az írók azt csinálnak, amit akarnak, és azt életre is kelthetik. Egyszerűen szórakoztató a fantázia részesének lenni.”

Ha a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjairól évekkel korábban le is csúszott, csak sikerült részese lennie egy másik történetszálnak. 2017-ben ugyanis szerepet kapott a Supergirl című sorozatban.

Ami a magánéletét illeti, Sorbo híres jótékony munkájáról, a 90-es évek óta az A World Fit For Kids!, tizenéveseket a kisebbek segítésére tanító nonprofit szervezet szóvivője és adományozója. Kevin 1998 óta nős, feleségétől, a színésznő Sam Jenkinstől három gyermeke született: Brandon 21, Shane 19, lánya Octavia pedig 17 éves.