Mindenki Harryt gúnyolja, dús hajjal pózol a kopaszodó herceg

Mindenki Harry herceg hajáról beszél, ami csodával határos módon vörösből barnává sötétedett, valamint néhány hét leforgása alatt olyan dús lett, amiről a herceg bátyja és édesapja is csak álmodhat.

Harryről néhány napja került fel egy portré a BetterUp vállalat oldalára, ahol a herceg a vezető hatásvizsgálati tanácsadóként dolgozik – írja a New York Post. A cég meglehetősen felturbózta a herceg kopaszodó megjelenését és vették a bátorságot, hogy a hajbeültetésnél némileg fájdalommentesebb eljárással, photoshoppal sűrű tincseket varázsoltak a hercegnek.

A BetterUp a virtuális coaching feltalálója és a világ legnagyobb mentális egészségügyi és coaching startupja, ahová a herceg másfél éve igazolt, hogy életvezetési tanácsokkal lássa el a cég ügyfeleit.

A “beavatkozás” persze nem maradt észrevétlen, az interneten fénysebességgel terjedt el a fotó. Az X-en, vagyis a korábbi Twitteren pedig többen kritizálni kezdték a herceget, amiért belement, hogy ennyire megváltoztassák a külsejét.

