Kiderült: Rihanna hetekkel ezelőtt világra hozta második gyermekét

Megszületett Rihanna és A$AP második gyermeke. A Grammy-díjas énekesnő újabb kisfiúnak adott életet – számolt be a TMZ. A lap úgy tudja, hogy a kicsi hetekkel ezelőtt, augusztus 3-án látta meg a napvilágot Los Angelesben.

Rihanna and A$AP Rocky welcome their second baby https://t.co/CWM8G3Bs2m pic.twitter.com/5sPsPysmET

— New York Post (@nypost) August 21, 2023