Sokkolta a szakítás Britney-t, megszólalt az énekesnő a válás kapcsán

Britney Spears napokkal a válásáról szóló hírek kirobbanása után Instagramon jelentkezett be követőihez.

Britney Spears speaks out after news of her split from husband Sam Asghari https://t.co/AVrQw0FabX pic.twitter.com/pGpaLplQPD

— Page Six (@PageSix) August 20, 2023